Женщину осмотрели врачи

В Рыбинске водитель, сбивший молодую женщину, скрылся с места ДТП.



Авария произошла 31 октября около 8 утра в Рыбинске на улице Суркова, 19. Там сбили 29-летнюю женщину. Вместо того, чтобы вызвать скорую, водитель скрылся с места ДТП. Несчастная женщина осталась лежать на асфальте до тех пор, пока прохожие не вызвали скорую.



— Женщине оказана медицинская помощь. Она нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Чуть позже полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний мужчина. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

