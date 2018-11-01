«Я не хотел этого делать»: вандала, разнесшего в Рыбинске остановку, поймала полиция

Ночного погромщика в Рыбинске вычислили. Полиция поймала 23-летнего парня, который разнес новую остановку в центре города. Что на него нашло, непонятно, но молодой человек разбил стенки сооружения. Выходка попала на видео. А сам разбушевавшийся рыбинец — в отделение полиции. Там он уже вёл себя скромнее.

— Я не хотел этого делать... Больше я так не буду, — с понурой головой говорил он в отделе.

Но так и не смог объяснить, что толкнуло его на погром. Впрочем, и так понятно что. По кадрам видео заметно, что парень под мухой.



Ущерб составил 10 тысяч рублей, рыбинцу теперь светят исправительные работы или арест до трех месяцев.