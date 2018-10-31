Так выглядит чудо-асфальт, который можно класть в морозы

В понедельник на общегородской планерке и. о. главы города Владимир Волков потребовал как можно быстрее залатать участок дороги на Ленинградском проспекте, где всё время происходят ДТП.

Дорожники бросились выполнять поручение.

— Ликвидирован очаг концентрации ДТП в Дзержинском районе, — сообщает сегодня мэрия Ярославля. — Сегодня работы проводились на участке Ленинградского проспекта от улицы Строителей до границы города Ярославля.



В мэрии уточнили — ремонтируют специальной асфальтобетонной смесью, которую можно использовать при минусовых температурах. До конца года обещают всё доделать.

- Если бы все работы по укладке асфальта проводились таким образом, то в Ярославле не было бы проблем. И, наверное, имеет смысл пригласить этого подрядчика в следующем году для полноценных оплачиваемых работ, ведь нынешний справляется не очень, - считает координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Участок дороги, действительно, был опасный — здесь в одном месте, по данным ГИБДД, из-за ям случилось 15 аварий.