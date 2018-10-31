В клипе Ноггано (Басты) снялся актёр Антон Полетаев

Музыкант Василий Вакуленко (Баста) выпустил совместно с «Крёстной семьёй» новый клип своего проекта Ноггано под названием «Волга».

Герои клипа вспоминают свою жизнь, начиная с юного возраста. Они катаются на машине, знакомятся с девушками и решаются на первые преступления.



— Колеса крутятся, резина трется, — повторяет рэпер в припеве.



Роль одного из главных персонажей сыграл выпускник Ярославского государственного театрального института Антон Полетаев. Он также известен ярославцам тем, что играл в одном из самых знаменитых спектаклей Волковского театра — «Чайка. Эскиз».



— Наконец-то вышла работа, которую мы долго ждали с ребятами, — обратился к своим поклонникам Антон Полетаев. — Приятного просмотра, друзья-товарищи!



Ролик Ноггано на композицию «Волга» выложили в интернет 31 октября.

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