Дети смогут заниматься с января 2019 года

В Ярославле приступили к строительству самого большого экстрим-парка в стране. Открытие площадки запланировано на декабрь.

Строительство началось

Парк будет самым большим в стране

Его площадь составит более 800 квадратных метров. Экстрим-парк будет построен на территории «Красного маяка». Здесь можно будет круглый год кататься на скейтах, роликах, велосипедах, а также заниматься паркуром.



Заниматься можно будет круглый год

— С января 2019 года в экстрим-парке начнут набор в секции, организованные на базе спортивной школы олимпийского резерва № 3. Занятия для детей будут бесплатными с 8:00 до 18:00, — рассказали в мэрии Ярославля.



Кстати, если вы до сих пор не знаете, куда отдать ребёнка, посмотрите список бесплатных секций в Ярославле.