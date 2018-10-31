Преступление произошло летом на улице Панина

В Дзержинском районном суде Ярославля рассмотрели дело в отношении 25-летнего мужчины, который летом совершил дерзкое ограбление.



— Молодой человек в автосервисе на улице Панина заметил, что у одного из посетителей с собой была крупная сумма, он недавно продал машину, — рассказали в прокуратуре. — Подсудимый и его соучастник подкараулили мужчину на улице, ударили несколько раз по лицу, вытащили из кармана портмоне, потом нанесли ещё несколько ударов и обыскали более тщательно.



Убежали они с похищенными 420 тысячами рублей. Позже следствие их вычислило. И сыщики узнали одну интересную деталь — нападавший на клиента автосервиса грузин похищенные деньги передал своей больной маме, чтобы она смогла оплатить дорогостоящую операцию.



С похищенными денежными средствам обвиняемый и его подельник скрылись. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.



Суд назначил молодому человеку наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



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