Мы узнали размер рекомендуемых пожертвований в ярославских храмах

Для православных церковные обряды не просто прихоть — это важная часть жизни. Родился ребёнок — его нужно крестить. Решили пожениться — обязательно нужно обвенчаться. Умер родственник или друг — нужно провести отпевание усопшего. И так вся жизнь — от рождения до смерти — проходит через церковь. На такие обряды нет установленных пошлин и цен, но все-таки в большинстве случаев эти церемонии не бесплатны, за них предлагается внести пожертвование.



Мы проехали по шести известным храмам и церквям в центре Ярославля (храмы Богоявления и Михаила Архангела, церковь Спаса на Городу, Успенский кафедральный собор, Вознесенская церковь и церковь Никиты Мученика), а также заехали в «районные» приходы, чтобы узнать, какой размер пожертвований там рекомендуют.



Храм Богоявления — площадь Богоявления, 12



Для посетителей подготовили подробный прейскурант

В храме Богоявления свечница за прилавком, взглядом на прейскурант, который висел справа от неё. Крещение — 1570 рублей.

— 1570 рублей? А это окончательная цена?

— Ну да, только ещё на свечи надо отдать 45 рублей.

— Это за обычную свечку?

— Да. Таких нужно три штуки, чтобы на купель поставить.

Что касается других церковных обрядов, за венчание здесь просят 3000 рублей, а за отпевание — 1000 рублей.



Гарнизонный Храм Михаила Архангела — Первомайская улица, 67

Храм предлагает посетителям ориентировочную сумму пожертвований на любые обряды

В храме Михаила Архангела на выбор предложили: крещение общее, которое обойдётся в 1200 рублей (но нужно внести предоплату 500 рублей) или индивидуальное — за 2000 рублей. За эти деньги гарантируют, что в храме кроме вашей семьи и служителей церкви никого не будет.



— Понимаете, это всё пожертвования. Храм за счёт этого и живет. Если уж вы не можете оплатить, то батюшка пойдёт вам на уступки. Он просто не может отказать, — рассказали в церкви.

Обязательно крестные родители должны прийти на две беседы с батюшкой. В каком храме — не имеет значения. Главное, чтоб справка была. Беседы бесплатные.



А вот отпевание и венчание в этом храме дороже на 500 рублей. Рекомендуемый размер пожертвования — 1500 и 3500 рублей.







Церковь Спаса на Городу — Почтовая улица, 3

Для крещения посоветовали брать свечки подороже, чтоб дольше горели

— Крещение у нас стоит 1000 рублей, — рассказала бабушка за прилавком. — Но вам нужно будет купить ещё три свечки: по свечке крестным и на купель. Если хотите, чтоб подольше горела, то потолще берите — по 30–50 рублей.



— А скидки делаете?

— Многодетная семья что ли? Ну это вы с батюшкой договаривайтесь. Нам эти дела не ведены, — ответила свечница.

В этой церкви крещения строго по субботам и воскресеньям. За венчание и отпевание здесь так же, как и в храме Богоявления, установили ценник в три тысячи и тысячу рублей.



Успенский кафедральный собор — Которосльная набережная, 2/1

Самая дорогая свечка обойдётся вам в 50 рублей

В Успенском кафедральном соборе готовы крестить за 1000 рублей как при всех, так и индивидуально. А вот венчание здесь самое дорогое. Рекомендуемый размер пожертвования — 4000 рублей.



Вознесенская церковь и церковь Никиты Мученика

Рядом с торговым центром «Аура» на улице Свободы стоит маленькая Вознесенская церковь. По сравнению с другими церквями цены здесь средние. Крещение и отпевание — 1000 рублей, венчание — 3000 рублей. Такие же расценки и в церкви Никиты Мученика, которая стоит на улице Победы.

В Вознесенской церкви и церкви Никиты Мученика цены средние, если сравнивать с другими храмами

Также мы прокатились по спальным районам Ярославля, чтобы узнать, сколько там просят за обряды. Во Фрунзенском районе — Крестобогородский храм, в Красноперекопском — храм Андрея Критского, за Волгой — Яковлевско-Благовещенский храм и в Брагино — Спасская церковь.



Крещение



В Крестобогородском храме на Московском проспекте сказали, что установочной цены на обряд нет. С людей могут ничего не брать. Зачастую здесь жертвуют тысячу рублей. Этим храм и живёт.

В Красноперекопском районе на улице Стачек стоит красивый храм Андрея Критского. Там строгие расценки: хотите крестить ребёнка — заплатите 2000 рублей. Свечи и свидетельство о крещении обойдутся в 210 рублей. А если хотите индивидуальный обряд, то ценник поднимется до 4000 рублей. Зато батюшка подстроится под тот день, когда удобно вам, и прихожане мешать не будут.

Крещение — одно из семи таинств православной церкви

В Заволжском районе в Яковлевско-Благовещенском храме цена за крещение составляет 2000 рублей, плюс 50 рублей нужно будет заплатить за свидетельство о крещении.

В Спасской церкови в Брагино на берегу Волги за общее крещение просят 2500 рублей. Если же хотите индивидуально и побыстрее, то 6000 рублей. Беседы с крестными проведут в этот же день.

Венчание

— В любой церкви чёткого прейскуранта не может быть. Кто-то даст три тысячи, кто-то ничего не даст. В первую очередь нужно для себя понять, зачем вы хотите обвенчаться, понять суть обряда. А финансы — это второстепенное, — считает настоятель Крестобогородского храма отец Александр.

В отреставрированном храме Андрея Критского обычное венчание будет стоить 3000 рублей. А если захотите колокольный звон и хоровое пение, то придётся доплатить 800 рублей.

На венчание не каждый готов решиться

В Яковлевско-Благовещенском храме за Волгой венчание обойдётся ярославцам в 3500 рублей.



— У нас венчают до 28 ноября. Потом начинается великий пост. Снова начинаем венчать только после Рождества Христова, — предупредили в храме.

В Брагино в Спасской церкви венчание самое дорогое — 6000 рублей. В качестве музыкального сопровождения храм предлагает колокольный звон. Он стоит 500 рублей.

Отпевание

Отпевание с покойником в храме Андрея Критского будет стоить 2000 рублей, а заочное, то есть без покойника в храме, — 1500 рублей.

За очное отпевание в Яковлевско-Благовещенском храме берут 2550 рублей. В эту цену входит панихида и сорокоуст. Заочное отпевание без дополнительных молитв стоит 1500 рублей.

И снова в брагинской Спасской церкви цены самые высокие. 3000 рублей берут за отпевание в храме и 2500 — заочное дома или после похорон.

— Вы также можете оставить покойника на ночь в храме. А утром будет отпевание. Стоить это будет 6000 рублей, — озвучили в церкви.

— А зачем его на ночь в храме оставлять?

— Это самое правильное решение! Покойному на небесах покой будет.

Комментарий епархии







Отец Александр Сатомский, пресс-секретарь Ярославской епархии:



— Когда мы говорим о пожертвованиях в храмах, обычно мы рассматриваем вопрос в ключе организации, предлагающей услугу, и лица, услугу получающего. Первую роль играет тот или иной приход, вторую — прихожанин. И это совершенно неверная установка. Приход — это община верующих. Как любое общее начинание, он предполагает и финансовую вовлеченность каждого конкретного представителя общины — прихожанина — в общее дело. В ранней христианской истории это выражалось в полной общности имущества — «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян. 4:32). Впоследствии этот формат сохранится в общих чертах в монашеском типе жизни и призвания, приходские же общины будут существовать благодаря вкладу каждого прихожанина.



Есть две основных формы поддержания собственной приходской общины. Это либо конфессиональный налог, либо пожертвования в храм при участии в том или ином обряде. На современном этапе большинство общин нашей Церкви существуют во втором виде.



Ввиду того, что затраты прихода на эксплуатацию здания храма, зарплаты сотрудников и соответствующие налоговые отчисления конкретны и конечны, многие общины предпочитают рекомендовать конкретные суммы для такого рода пожертвований. Однако финансовые возможности любого человека (или их отсутствие) не являются важным фактором при принятии того или иного таинства или обряда. Вера, желание изменения жизни по заповедям Христа — вот то основное, о чем должен помнить человек, входящий под своды храма. Верующий, но неимущий может принять крещение, а не имеющему веры богатому в отношениях с Богом не помогут никакие суммы денег.