Ночной пожар в многоэтажном доме в Ростове: одинокий дедушка попал в больницу
31 октября 2018 09:20
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Сегодня ночью в Ростове произошёл пожар. Загорелась квартира на четвёртом этаже в доме № 21 в 1-м микрорайоне.
— Там ужас, что происходит, дым, ничего в подъезде не видно, — рассказал снявший ЧП на видео очевидец.
На место ЧП приехали четыре пожарные машины. Пламя потушили за полчаса.
— Но за это время в квартире выгорело 10 квадратных метров, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
После пожара в больницу отвезли пенсионера, жившего в сгоревшей квартире.
— Там дедушка уснул с сигаретой, — пишет Ирина Помпон в группе «Подслушано Ростов Великий».
Фото: Матвей Андрианов, Подслушано Ростов Великий/Vk.com
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