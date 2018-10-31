На ЧП приехали четыре пожарные машины

Сегодня ночью в Ростове произошёл пожар. Загорелась квартира на четвёртом этаже в доме № 21 в 1-м микрорайоне.

— Там ужас, что происходит, дым, ничего в подъезде не видно, — рассказал снявший ЧП на видео очевидец.

На место ЧП приехали четыре пожарные машины. Пламя потушили за полчаса.

— Но за это время в квартире выгорело 10 квадратных метров, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

После пожара в больницу отвезли пенсионера, жившего в сгоревшей квартире.

— Там дедушка уснул с сигаретой, — пишет Ирина Помпон в группе «Подслушано Ростов Великий».