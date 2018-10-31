Две пекарни в Ярославле точно стоит обходить стороной

В двух известных ярославских пекарнях прокуратура нашла грубые нарушения. Опасный хлеб пекли в пекарнях «Звездный хлеб» и «Любимая», расположенных в Брагино.



— Установлено, что в нарушение требований в пекарне «Звездный хлеб» на Ленинградском проспекте не представлены протоколы лабораторных испытаний за 2017 и 2018 года смывов на определение бактерии группы кишечной палочки с объектов внешней среды. Кроме того, в производственном помещении летают мухи, не организованы воздушные разрывы от моечных ванн, персоналом допускаются нарушения правил личной гигиены: пекари работают в ювелирных украшениях. В пекарне «Любимая» на улице Труфанова отсутствует овощной цех для первичной обработки овощей, мясо-рыбный цех; обработка кухонного инвентаря, рук персонала и продуктов осуществляется в одной общей моечной; отсутствует специальная маркировка на разделочном инвентаре; не вывешены санитарные правила обработки кухонной посуды, яиц; не представлены и не ведутся производственные журналы; пекари работают в ювелирных украшениях; отсутствуют дезинфицирующие средства; грязное напольное покрытие; не представлена личная медицинская книжка одного пекаря, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.



По результатам проверки в отношении владельцев пекарен возбудили дела об административных правонарушениях. Владельцы обязаны привести всё в надлежащий вид.

