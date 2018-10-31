Участницы не оценили свадьбу соперницы

Пара из Ярославля стала участниками шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Суть шоу заключается в том, что невесты борются за главный приз — романтическое путешествие. Пара приглашает соперников на свою свадьбу, а те в свою очередь ставят оценки за торжество.



Ярославль представляла пара Павел и участница группы поддержки «Грация» Виктория Дубинкины. Они решились на свадьбу в стиле мюзикла. На торжество Виктория с супругом потратили аж миллион рублей. Молодая невеста появилась в нежном кремовом платье. А жених — в брюках, жилетке и шляпе. Но вид молодожёнов, как и сама свадьба, другим участницам проекта не приглянулась.

— Отстойная идея, — сказала невеста Александра из Калининграда.



— Для меня самым провальным моментом стала сама церемония, — говорит другая невеста.



Девушкам показалось, что жених выглядит несчастливым на церемонии, и они стали кидать едкие замечания в его адрес и назвали Павла «обречённым самцом».



Самой недовольной оказалась девушка из Калининграда. Ей не понравилась ни идея свадьбы, ни угощения. Ей даже пришлось выплюнуть салат. А у участницы из Новосибирска во время свадьбы заболел живот, и ей пришлось уйти в аптеку за лекарством. А потом и вовсе покинуть торжество.



В итоге Павел и Виктория заняли второе место.

Посмотреть всё шоу можно здесь.