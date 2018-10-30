Происшествие попало на камеры видеонаблюдения

В полиции прокомментировали ночное происшествие в Брагино.



Напомним, на камеры видеонаблюдения попало то, как неизвестные вытаскивают из машины двоих мужчин и начинают избивать. Те практически не оказывали сопротивления. После избиения нападавшие увели своих жертв в неизвестном направлении.



Мы спросили у полиции, было ли обращение по данному факту, удалось ли установить личности потерпевших и подозреваемых, а также характер травм пострадавших. На что в УМВД по Ярославской области нам ответили:



— По данному факту в ОМВД России по Дзержинскому городскому району проводится проверка, установлен владелец автомобиля, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.



По всей вероятности, подозреваемых задержать пока не удалось. Мы будем следить за развитием событий.



Все видеозаписи с места происшествия вы можете посмотреть здесь.