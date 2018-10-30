Владельца машины, из которой вытолкали людей, нашли. Полиция заинтересовалась брагинским побоищем
В полиции прокомментировали ночное происшествие в Брагино.
Напомним, на камеры видеонаблюдения попало то, как неизвестные вытаскивают из машины двоих мужчин и начинают избивать. Те практически не оказывали сопротивления. После избиения нападавшие увели своих жертв в неизвестном направлении.
Мы спросили у полиции, было ли обращение по данному факту, удалось ли установить личности потерпевших и подозреваемых, а также характер травм пострадавших. На что в УМВД по Ярославской области нам ответили:
— По данному факту в ОМВД России по Дзержинскому городскому району проводится проверка, установлен владелец автомобиля, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
По всей вероятности, подозреваемых задержать пока не удалось. Мы будем следить за развитием событий.
Все видеозаписи с места происшествия вы можете посмотреть здесь.