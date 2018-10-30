14-летняя девочка поступила благородно

В Ленинском районе Ярославля школьница поймала двух грабителей. В мае этого года примерно в час дня девочка шла по улице Жукова. Рядом с одним из домов она заметила двух подозрительных мужчин. 43-летние ярославцы пытались спилить металлическую оконную решётку. Девочка не растерялась: она сфотографировала мужчин и вызвала полицию. Мужчин задержали и доставили в отделение полиции.



— В случае реализации преступного умысла КУМИ мэрии города Ярославля был бы причинен материальный ущерб в размере 7600 рублей. Сейчас решается вопрос о награждении девочки. Она поступила правильно, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.



Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.



Ленинский район какой-то криминальный. Недавно 15-летний подросток обокрал ларек на 23 тысячи рублей. На что позарился подросток.