Фрагменты и фотографии разбившегося самолёта

За несколько тысяч километров от Ярославля поисковики нашли останки американского истребителя Р-39 «Аэрокобра», которым управлял лётчик из Ярославля. 27 июля 1943 года Аркадий Кольцов перегонял самолёт из Красноярска до линии фронта. Но из-за плохих погодных условий истребитель разбился. Его фрагменты нашли в районе бывшей деревни Близнёвка Емельяновского района. До этого времени Аркадия Кольцова считали пропавшим без вести.



— Как сообщил представитель Русского географического общества Владислав Власов, находку обнаружили поисковики Военно-инженерного института СФУ. Они разыскивали погибшие экипажи перегонщиков Красноярской воздушной трассы Аляска — Сибирь, — рассказали журналисты NGS24.RU.



В документах Министерства обороны Аркадия Кольцова ошибочно «похоронили» в Татарской АССР. Но на самом деле там был захоронен его брат, Владимир Кольцов, также лётчик-перегонщик, погибший в 1944 году.



Летом следующего года на место падения отправится полномасштабная экспедиция, которая попытается разыскать самолет и останки пилота. На месте гибели ярославского лётчика будет установлен памятный знак.



А в Рыбинске нашли клад, которому больше ста лет.

