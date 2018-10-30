Женщина сама позвонила своей сестре

76.ru писал о таинственно пропавшей 29-летней ярославне Елене Жулиной. 12 октября после работы блондинка забрала 6-летнего сына из садика и уехала в неизвестном направлении. Родственники долгое время не заявляли в полицию. Они надеялись своими силами и с помощью друзей найти Елену: девушка заходила на свою страницу «ВКонтакте», но на сообщения и звонки не отвечала. На днях она сама позвонила своей сестре и попросила забрать её домой.

— Слава богу, с сестрой все хорошо. Она у меня живёт. Племянник уже ходит в садик. Я пыталась узнать у Лены, где она пропадала, но она молчит. Она даже полиции ничего не рассказала, — пояснила сестра Лилия Жулина.



Конфликтов с семьей и с другими людьми у Елены не было. Она вместе с маленьким сыном жила у бабушки. Часто навещала свою сестру Лилию после работы и вела себя как обычно. С отцом сына Елена не была расписана. Мальчик никогда не видел своего отца.



Вчера на странице Елены появилась фотография сына в плацкартном вагоне поезда. Видимо, мама с ребёнком ездили куда-то далеко. Можно лишь предположить, что Елена поехала на поиски пропавшего мужа. Но Лилия Жулина говорила, что это маловероятно, так как сестра не виделась с ним шесть лет.



«Люблю тебя мой ангел» — подписала Елена под фотографией

Нашлась и девочка, ушедшая пешком из Тверской области в ярославский Дворец культуры. Где она сейчас.