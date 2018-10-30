Саша не ночевала дома

Родители 13-летней Саши Астраханцевой ищут свою дочь. Девочка не ночевала дома. Последний раз её видели в Брагино. Вчера вечером девочка ушла из дома и не вернулась.



Приметы: на вид около 15 лет, рост около 158 сантиметров, плотного телосложения, волосы до плеч.



Была одета в куртку красного цвета, темные джинсы, белые кроссовки.



— Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Александры Астраханцевой, просим сообщить в полицию по телефонам 02 или 102, 8 (4852) 55-02-02, 55-83-74, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ранее мы рассказывали о том, что девочку, которая пешком пошла из Тверской области в Ярославскую, нашли.

