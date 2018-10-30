Сейчас за поездку в троллейбусе рыбинцы платят 18 рублей 80 копеек

Мэрия Рыбинска нашла деньги в городском бюджете, чтобы избавить пассажиров транспорта и кондукторов от мук со сдачей при оплате проезда.



— Принял решение выделить из городского бюджета 700 тысяч рублей для транспортников, чтобы установить проезд в троллейбусе на уровне 18 рублей 50 копеек, — заявил мэр города Денис Добряков. — Жители и сотрудники предприятия «Рыбинскэлектротранс» не должны быть заложниками ситуации. Субсидия рассчитана до конца года, до установления нового тарифа.



С какого числа изменится стоимость проезда, пока неизвестно. Но городские власти уверяют — в ближайшее время. Но люди продолжают жаловаться.



— Сделайте уже 19 или 20 рублей, — пишет в комментариях на странице мэра Рыбинска Андрей Максимов. — Что 20 копеек, что 50 погоды не сделают. Всё равно кондукторам мелочь отсчитывать придётся.



— Потому что 18,85 — это предельная цена, установленная департаментом ЖКХ, энергетики и урегулирования тарифов Ярославской области, в которую вошли все расходы «Рыбинскэлетротранса», — отвечает ему Константин Хрусталёв. — Выше делать стоимость проезда они не могут.



Недавно повышение стоимости проезда в Рыбинске до 18 рублей 85 копеек рассмешило всю Россию. Позже перевозчик снизил цену до 18 рублей 80 копеек, но пассажиры и кондукторы всё равно постоянно мучились из-за сдачи. Планируется, что через какое-то время стоимость проезда в городе поднимется до 20 рублей.

