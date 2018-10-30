Машины столкнулись на встречке

Вчера поздним вечером на 120-м километре трассы М-8 в Ярославской области случилась авария — столкнулись два автомобиля.

— «Хендай-Акцент» не справился с управлением и вылетел на встречку. А там — «Лада-Ларгус». Врезались лоб в лоб... — говорят очевидцы ДТП.

Как стало известно порталу 76.ru, в аварии пострадали четыре человека.

Машины уже убрали, ограничения движения нет.