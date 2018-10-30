Лобовое ДТП на трассе М-8: пострадали четыре человека
30 октября 2018 07:40
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Вчера поздним вечером на 120-м километре трассы М-8 в Ярославской области случилась авария — столкнулись два автомобиля.
— «Хендай-Акцент» не справился с управлением и вылетел на встречку. А там — «Лада-Ларгус». Врезались лоб в лоб... — говорят очевидцы ДТП.
Как стало известно порталу 76.ru, в аварии пострадали четыре человека.
Машины уже убрали, ограничения движения нет.
Фото: УМВД по Ярославской области, Упрдор Холмогоры
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