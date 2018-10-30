Теперь хоккеисты сыграют в Ярославле только в конце ноября

Ярославский «Локомотив» сегодня завершил большую домашнюю серию, сыграв на «Арене-2000» пять матчей. К сожалению, в последнем матче подопечным Дмитрия Квартального не удалось переиграть гостей — хоккейный клуб «Сочи».



Счёт в матче на шестой минуте открыл Якуб Накладал, но эта шайба стала единственной, которую смогли забить «железнодорожники». А вот в свои ворота они пропустили целых два гола. У гостей отличились Сергей Шмелёв, сравнявший счёт на 26-й минуте игры, и Егор Рыков, забивший победную шайбу. Окончательный счёт встречи — 1:2.



Теперь ярославским хоккеистам предстоит долгая выездная серия. Ярославские болельщики увидят команду в «Арене-2000» только в конце ноября.



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