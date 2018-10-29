Мэра Рыбинска решили дискредитировать фейковым снимком

В социальной сети Facebook появилась фотожаба с мэром Рыбинска Денисом Добряковым, который держит в руках бумажку с надписью #ПутинДолженУйти. Изображение было опубликовано фейковым аккаунтом.



— Ни один здравомыслящий человек не поверил, что я на самом деле мог бы сфотографироваться с таким лозунгом, — прокомментировал случившееся мэр Рыбинска Денис Добряков. — Это обычная дискредитация со стороны людей, которые проиграли мне на выборах и никак не могут угомониться.

Глава города решил не спускать с рук авторам фотожабы такие дела. Он написал заявление и подал его в правоохранительные органы.

— Пошутить хотели? Вот и пошутили на несколько административных дел, — пошутил в ответ Денис Добряков.

Ранее Денис Добряков запускал флешмоб в поддержку космонавта Алексея Овчинина, который был капитаном космического корабля, на борту которого во время старта произошла авария. Тогда он сфотографировался с табличкой, на которой было написано #АлексейОвчининМыСТобой. Из этого снимка и сделали фотожабу, поменяв в фотошопе надпись на листе бумаги, который глава Рыбинска держит в руках.