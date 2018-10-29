Пикантные фото звёзд появились в аккаунте у Марии Горбань

Хакеры взломали Instagram ярославской актрисы Марии Горбань.



Вчера вечером подписчики Маши были в шоке: в её ленте стали появляться фотографии обнажённых российских знаменитостей. Подписчики сначала даже не поняли, что к чему. И стали отписываться от Марии. Итог — Маша потеряла почти 10 тысяч подписчиков. Но вскоре пользователи поняли: Машу просто взломали.



Интимные фото Аланы и Павла Мамаевых

В её аккаунте появились пикантные фотографии таких звёзд, как певицы Юлии Ковальчук, Марии Вебер (выпускница «Фабрики Звёзд»), а также жены российского миллионера Дмитрия Якубовского Валерии. Кроме того, хакеры залили в аккаунт ярославской актрисы интимное видео, снятое женой футболиста Павла Мамаева, который сейчас находится в СИЗО за драку. На видео Павел бреется в обнажённом виде. Появилась и пикантная фотография Аланы Мамаевой и Павла из супружеской спальни. Все фотографии явно носят частный характер.



Мошенники взломали аккаунт актрисы

Фанаты Маши были в шоке

— Верните Маше страницу! — стали требовать подписчики Марии Горбань.



— Взломали! Несколько тысяч отписалось! — пишут фанаты актрисы.



Фотографии появились вчера вечером

Сейчас аккаунт Марии снова в порядке. Очевидно, что звезда пожаловалась разработчикам Instagram и они убрали неприличные фотографии с её странички. Сама Мария пока не прокомментировала случившееся.

