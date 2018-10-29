У Сергея остались жена и дочка

Парней, которые насмерть забили мужчину в Рыбинске, задержали.



Напомним, трагедия произошла в ночь на субботу на улице 9 Мая. Родственники погибшего мужчины заявили нам, что их Сергея до смерти забила банда подростков. Однако, по информации Следственного комитета, на Сергея напали двое 18-летних мужчин.



— По данным следствия, в ночь с 26 на 27 октября 2018 года подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с 37-летним мужчиной, в ходе которого избили потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



В тот вечер Сергей отдыхал в кафе вместе с женой. Видимо, конфликт с двумя 18-летними парнями начался со словесной перепалки.



Родственники погибшего мужчины рассказали, что у него остались жена и семилетняя дочка.



— Моя дочь теперь вдова, — плачет тёща Сергея Елена. — И как мы теперь скажем его семилетней доченьке, что у неё больше нет отца... Обращаюсь к гопникам и их родителям, которые лишили жизни моего зятя. Что бы вы сейчас сказали, глядя в глазки семилетней девочки? Как бы объяснили, за что вы сделали ее сиротой?!



Сейчас подозреваемые задержаны. Решается вопрос о том, чтобы заключить их под стражу.

