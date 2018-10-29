Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль солнечную погоду

Дождливые циклоны с Атлантики зачастили на прошлой неделе, и теперь погода стала похожа на осеннюю. В Ярославле в последние дни было пасмурно, слякотно и ветрено, а вот температура воздуха лишь приблизилась к климатическим показателям — было все же немного теплее, чем бывает обычно в конце октября. Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, станет переломным, и погода в регионе изменится.



— Существенное влияние на погоду в Ярославле окажет холодный скандинавский антициклон, — говорят специалисты центра «Фобос». — Облака рассеются, и осадки постепенно прекратятся. В такой ситуации ночью ожидаются заморозки, да и днём станет чуть прохладнее, чем сейчас.



Столбики термометров днём поднимутся только до -1… +3 °C. А вот в четверг-пятницу под влиянием тёплого фронта над регионом появятся массивы дождевых туч, а температура повысится на 4–6 °C.



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