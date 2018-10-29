Дом сгорел за пару минут

Сегодня в полпервого ночи в садоводческом товариществе «Заволжье» сгорел дом. Деревянная постройка вспыхнула, как спичечный коробок. Пока десять пожарных пытались справиться со стихией, внутри полыхающего дома находился 56-летний мужчина. Он не смог выбраться из избы.



Пожар локализовали через полчаса, но о полной ликвидации пожарные сообщили почти в шесть утра.



— В результате пожара уничтожено строение дачного дома на площади 25 квадратных метров. Причины пожара пока устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.



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