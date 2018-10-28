Ни золотой осени, ни белой зимы... Бр-р!

Сегодня в рыбинских пабликах уже начали постить первый снег. Кто-то даже успел скатать серо-белого снеговика. И кажется, вот-вот и в области наступит зима — настоящая, снежная, пушистая. Но нет.

Погода чудит как может. Синоптики говорят — на центральный регион надвигается тёплый фронт.

— В Центре будет формироваться антициклон, так что облака рассеются, и осадки постепенно прекратятся. В такой ситуации ночью ожидаются заморозки, а днём столбики термометров поднимутся только до 0… +5 °C. В четверг-пятницу под влиянием тёплого фронта над регионом появятся массивы дождевых туч, а температура повысится на 4–5 градусов, — сообщают специалисты центра «Фобос».

Так что рано доставать лыжи. Ждем, когда придут морозы! Зато у коммунальщиков на подготовку к снегопадам будет больше времени.