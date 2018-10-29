В центре Ярославля из-за крестного хода перекроют движение
В центре Ярославля в следующие выходные перекроют движение. На центральных улицах будут праздновать День народного единства.
В честь этого по городу пройдёт общегородской крестный ход Казанской иконы Божией Матери.
Как пойдут: Которосльная набережная — Первомайская — Трефолева — Советская — Кедрова — Народный переулок — Советский переулок — Революционная — Почтовая. Здесь будет не проехать на машине с шести часов утра.
Ограничат движение ещё накануне.
— На указанных участках с 19:00 часов 3 ноября до окончания мероприятий вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — рассказали в мэрии.
Полная программа Дня народного единства:
9:30–11:30 — торжественное богослужение (Казанский собор);
11:30–12:00 — крестный ход;
11:40 — сбор участников митинга у часовни Казанской иконы Божией Матери;
11:30–11:55 — концертная программа;
12:00–12:10 — молебен у часовни Казанской иконы Божией Матери;
12:10–12:15 — возложение корзин с цветами к Казанской иконе Божией Матери;
12:15–12:20 — обращение Митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона;
12:20–12:40 — митинг.
Кроме того, движение в центре ограничат ещё и из-за футбола. Где и когда лучше не выезжать в центр на машине.