Праздник начнут с религиозного обряда

В центре Ярославля в следующие выходные перекроют движение. На центральных улицах будут праздновать День народного единства.

В честь этого по городу пройдёт общегородской крестный ход Казанской иконы Божией Матери.

Как пойдут: Которосльная набережная — Первомайская — Трефолева — Советская — Кедрова — Народный переулок — Советский переулок — Революционная — Почтовая. Здесь будет не проехать на машине с шести часов утра.

Ограничат движение ещё накануне.

— На указанных участках с 19:00 часов 3 ноября до окончания мероприятий вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — рассказали в мэрии.

Полная программа Дня народного единства:

9:30–11:30 — торжественное богослужение (Казанский собор);

11:30–12:00 — крестный ход;

11:40 — сбор участников митинга у часовни Казанской иконы Божией Матери;

11:30–11:55 — концертная программа;

12:00–12:10 — молебен у часовни Казанской иконы Божией Матери;

12:10–12:15 — возложение корзин с цветами к Казанской иконе Божией Матери;

12:15–12:20 — обращение Митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона;

12:20–12:40 — митинг.

Кроме того, движение в центре ограничат ещё и из-за футбола. Где и когда лучше не выезжать в центр на машине.