Ярославским школьникам предложили «ждать у моря погоды» в зоне ЧС на Кубани
Ярославские подростки, которые не смогли вылететь домой из Краснодарского края, где размыло все дороги, сумели добраться до дома. Путь был непростым.
Активисты поискового отряда «Подвиг» находились в лагере «Орленок» под Туапсе с 3 по 24 октября. 25 числа они должны были вылететь из Сочи в Москву, но этому было не суждено сбыться — край накрыло наводнение. Пришлось решать, как ехать домой. На обратную дорогу были куплены авиабилеты, но не получалось доехать до аэропорта в Сочи — размыло дорогу.
Сопровождать ребят в обратную дорогу отправился участник ярославской команды «Молодёжка ОНФ» Сергей Макеев.
Первым делом позвонили в авиакомпанию — хотели попросить переоформить билеты. Было очевидно, что из-за наводнения ко времени вылета не успеть.
Но в авиакомпании заявили: в Сочи сейчас нет режима ЧС, поэтому невозможность попасть на борт к 18:10 в четверг — это проблема самих пассажиров. Позднее в Сочи был введен режим ЧС, а представитель авиакомпании изменил позицию, отметив, что билеты пассажиры могут вернуть в другой авиакассе. Вопрос смены воздушной гавани было предложено решить по горячей линии авиакомпании.
О происходящем сообщили в Рыбинск руководству поискового отряда «Подвиг», но и они не смогли повлиять на ситуацию с вылетом. Номер горячей линии «НордВинд», по которому было предложено решать вопрос о смене аэропорта, нескольких часов был беспросветно занят.
«Орленок» пошел навстречу: обеспечил питание, ночлег и даже показывал вечером кино. Подростки и сопровождающий были в безопасности и ждали поддержку из региона.
Утром в пятницу стало известно о том, что билеты на самолеты и поезда сгорели у делегаций из нескольких десятков регионов. В частности, для Ямала по поручению руководства автономного округа готовился вертолет для доставки детей в удобный аэропорт. Департамент образования Костромской области решил вопрос со сменой билетов на поезд и сумел отправить детей домой в условиях полного отсутствия даже СВ в поездах из Краснодарского края.
А ярославские дети так и ждали у моря погоды...
В 14 часов отправили сообщение о ситуации в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.
— После этого мне позвонила представительница аппарата уполномоченного и предложила ждать улучшения ситуации. По ее словам, сейчас помочь ничем не могут и посоветовала просить родителей прислать деньги на обратную дорогу. Не думаю, что она не знала, что билеты на поезд в кассах попросту не достать. А стоимость посадочного на самолет начинается от 12 тысяч. Нас четверо. Итого 50 тысяч рублей только на перелет до Москвы. Наши билеты были безвозвратные и в разы дешевле, — рассказывает Сергей Макеев.
Между тем в Туапсе снова ухудшалась погода.
— Помощи нам ждать было неоткуда. Мне пришло сообщение от МЧС о новом штормовом предупреждении. Я решил вывозить парней из зоны ЧС. На пазике мы доехали до Краснодара, где есть хоть какая-то возможность уехать. Здесь мы поужинали и сели в 8 вечера на автобус до Ростова-на-Дону. В Ростов мы приехали ночью, поспали на вокзале, если это можно так назвать. Утром поехали на поезде в Москву. Оттуда на поезде в Ярославль и в Рыбинск, — рассказал Сергей.
На то, чтобы переправить детей домой, Сергей потратил свои деньги.
— Позвонил домой и попросил переслать мою зарплату. На неё мы купили билеты, — рассказал парень.
В пятницу, когда происходили события, дозвониться до ярославского детского омбудсмена не удалось. Редакция направляет запрос в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области с просьбой прокомментировать ситуацию.