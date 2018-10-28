Выбираться из зоны бедствия пришлось самим

Ярославские подростки, которые не смогли вылететь домой из Краснодарского края, где размыло все дороги, сумели добраться до дома. Путь был непростым.

Активисты поискового отряда «Подвиг» находились в лагере «Орленок» под Туапсе с 3 по 24 октября. 25 числа они должны были вылететь из Сочи в Москву, но этому было не суждено сбыться — край накрыло наводнение. Пришлось решать, как ехать домой. На обратную дорогу были куплены авиабилеты, но не получалось доехать до аэропорта в Сочи — размыло дорогу.

Сопровождать ребят в обратную дорогу отправился участник ярославской команды «Молодёжка ОНФ» Сергей Макеев.

Первым делом позвонили в авиакомпанию — хотели попросить переоформить билеты. Было очевидно, что из-за наводнения ко времени вылета не успеть.

Но в авиакомпании заявили: в Сочи сейчас нет режима ЧС, поэтому невозможность попасть на борт к 18:10 в четверг — это проблема самих пассажиров. Позднее в Сочи был введен режим ЧС, а представитель авиакомпании изменил позицию, отметив, что билеты пассажиры могут вернуть в другой авиакассе. Вопрос смены воздушной гавани было предложено решить по горячей линии авиакомпании.



О происходящем сообщили в Рыбинск руководству поискового отряда «Подвиг», но и они не смогли повлиять на ситуацию с вылетом. Номер горячей линии «НордВинд», по которому было предложено решать вопрос о смене аэропорта, нескольких часов был беспросветно занят.



«Орленок» пошел навстречу: обеспечил питание, ночлег и даже показывал вечером кино. Подростки и сопровождающий были в безопасности и ждали поддержку из региона.

Утром в пятницу стало известно о том, что билеты на самолеты и поезда сгорели у делегаций из нескольких десятков регионов. В частности, для Ямала по поручению руководства автономного округа готовился вертолет для доставки детей в удобный аэропорт. Департамент образования Костромской области решил вопрос со сменой билетов на поезд и сумел отправить детей домой в условиях полного отсутствия даже СВ в поездах из Краснодарского края.

А ярославские дети так и ждали у моря погоды...

В 14 часов отправили сообщение о ситуации в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.



— После этого мне позвонила представительница аппарата уполномоченного и предложила ждать улучшения ситуации. По ее словам, сейчас помочь ничем не могут и посоветовала просить родителей прислать деньги на обратную дорогу. Не думаю, что она не знала, что билеты на поезд в кассах попросту не достать. А стоимость посадочного на самолет начинается от 12 тысяч. Нас четверо. Итого 50 тысяч рублей только на перелет до Москвы. Наши билеты были безвозвратные и в разы дешевле, — рассказывает Сергей Макеев.



Между тем в Туапсе снова ухудшалась погода.



— Помощи нам ждать было неоткуда. Мне пришло сообщение от МЧС о новом штормовом предупреждении. Я решил вывозить парней из зоны ЧС. На пазике мы доехали до Краснодара, где есть хоть какая-то возможность уехать. Здесь мы поужинали и сели в 8 вечера на автобус до Ростова-на-Дону. В Ростов мы приехали ночью, поспали на вокзале, если это можно так назвать. Утром поехали на поезде в Москву. Оттуда на поезде в Ярославль и в Рыбинск, — рассказал Сергей.



На то, чтобы переправить детей домой, Сергей потратил свои деньги.

— Позвонил домой и попросил переслать мою зарплату. На неё мы купили билеты, — рассказал парень.



В пятницу, когда происходили события, дозвониться до ярославского детского омбудсмена не удалось. Редакция направляет запрос в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области с просьбой прокомментировать ситуацию.