За мальчика переживает вся семья

В Ярославле поисковый отряд «ЯрСпас» объявил в розыск 10-летнего Даниила Кириллова. Мальчик пропал вчера. Он ушёл из дома в Дзержинском районе и пропал.

Мальчик играет в хоккей, он значится защитником в команде школы «Локомотива».

Приметы Даниила: — рост 154 сантиметра, короткие светлые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, синие штаны, кеды, синюю шапку с красным отгибом. С собой был чёрный рюкзак.

— Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просим позвонить на нашу горячую линию — 8 910 964-08-38, — говорят волонтеры отряда «ЯрСпас».

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Мальчик нашёлся, с ним всё в порядке

Сегодня в розыск объявили еще одну странно пропавшую женщину. Она села в автобус до Ярославля, и с тех пор её не видели.