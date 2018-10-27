На трассе под Ярославлем столкнулись «Киа Рио» и «Лада Гранта»: МЧС сообщает о пострадавших
27 октября 2018 18:04
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Сегодня около половины третьего дня в Ярославском районе на дороге в Диево-Городище произошло дорожно транспортное происшествия. Там столкнулись «Киа Рио» и «Лада Гранта».
- На место выехали: дежурный караул пожарно-спасательной части, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, - сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. - В результате ДТП есть пострадавшие.
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Фото: МЧС
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