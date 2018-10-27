Пожарные полчаса тушили горящую «Хонду»

Сегодня в третьем часу ночи в Ярославской области вспыхнула иномарка. Произошло это в Рыбинске на проспекте Революции.



— Мы не знаем, с чего всё это началось, но полыхала машина нормально, — рассказали очевидцы. — Постоянно где-то горят машины и почему-то по ночам. Такое ощущение, что это никогда не закончится.



Тушить «Хонду» приехали шестеро спасателей на двух пожарных машинах.



— В 2 часа 49 минут объявлена локализация, а в 3 часа 08 минут объявлена полная ликвидация, — доложили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Машина сгорела почти полностью. Восстановлению не подлежит.



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