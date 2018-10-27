«Это никогда не закончится»: в Ярославской области ночью сгорела «Хонда»
Сегодня в третьем часу ночи в Ярославской области вспыхнула иномарка. Произошло это в Рыбинске на проспекте Революции.
— Мы не знаем, с чего всё это началось, но полыхала машина нормально, — рассказали очевидцы. — Постоянно где-то горят машины и почему-то по ночам. Такое ощущение, что это никогда не закончится.
Тушить «Хонду» приехали шестеро спасателей на двух пожарных машинах.
— В 2 часа 49 минут объявлена локализация, а в 3 часа 08 минут объявлена полная ликвидация, — доложили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Машина сгорела почти полностью. Восстановлению не подлежит.
Читайте также: сразу в двух крупных районах Ярославля ночью горели машины.