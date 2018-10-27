У самозанятых жителей Ярославской области пока налоги забирать не будут

Новость о том, что депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении закон, согласно которому самозанятые будут платить 4% налога, а у тех, кто будет скрывать свой доход, вообще отберут всё, удивила многих ярославцев. В Государственной думе тут же отреагировали на информационные сообщения и разъяснили ситуацию. Они заверили, что жителей Ярославской области нововведения не касаются. По крайней мере пока.



— Не надо «кошмарить» людей из всех регионов, — рассказал официальный представитель Государственной думы России. — Так называемый закон о налоге для самозанятых вводят только в четырёх регионах России: Москве, Московской области, республике Татарстан и Калужской области. Есть такое понятие — экспериментальный режим. Да и тот ещё не введён — его приняли только в первом чтении. Может, такой закон закон будет введён через год по всей стране, может, через три, а, может, и вообще не приживётся. Но Ярославской области он пока не касается. Кроме того, переход на новую систему учёта не принудительный, а добровольный. Штрафы коснуться только тех, кто сам сказал: «Хочу перейти на эту систему», но сам стал скрывать свой доход.



Ранее стало известно, что депутаты Госдумы нашли новый способ пополнить бюджет — они намерены ввести безумные штрафы для тех, кого принято называть самозанятыми гражданами. Речь идёт о фрилансерах, нянях, репетиторах, сиделках, косметологах, водителях и других людях, которые работают без статуса индивидуального предпринимателя. Мы уже рассказывали подробности о рассматриваемом парламентариями законопроекте.

