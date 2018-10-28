Неделя принесла трагедии

На этой неделе в Ярославле случилось сразу несколько трагических происшествий. Но не обошлось и без курьезных случаев. Смотрите подборку самых обсуждаемых новостей за неделю.

1. Гибель замдиректора АТП

Евгений Нестеренко, замдиректора ярославского АПТ погиб посреди улицы в центре города. Его тело обнаружили на улице Свободы. Выяснилось, что мужчина погиб после драки у бара на той же улице. По данным источника, Нестеренко подрался с мужчиной-военным. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Мы публиковали эксклюзивное видео.

Тело обнаружили прохожие

2. Ребёнок умер в школе

Мальчик просто упал в коридоре... Трагическая гибель школьника из Переславля стала шоком. Ни одноклассники, ни учителя не успели ничего сделать.

- Он упал и резко побледнел, - рассказали о случившемся ребята.

Позже стало известно - у мальчика было больное сердце. Следователи возбудили уголовное дело, чтобы выяснить причину трагедии.

Внезапная гибель школьника стала шоком для его друзей

3. Наркоман с ножом нападал на ярославцев

В Ярославле задержали 19-летнего парня, который с ножом нападал на людей на улицах. Кого-то ранил, а одного мужчину ударил ножом так, что тот умер. Город быстро наполнился паническими слухами. Но следователи в конце концов успокоили - парня задержали, он оказался наркоманом.

4. В ДТП погибла молодая мама

Страшная трагедия на трассе Ярославль - Иваново. На полной скорости автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. в аварии погибла женщина - молодая мама. Ехавшие вместе с ней в машине мужчины - муж и брат - вели себя странно. Один даже порывался уйти с места, но его вернули сотрудники ДПС. Подробности аварии

У Натальи осталась маленькая дочка

5. Страстная парочка чут не сломала лифт



Этих двоих обсуждали долго - что это за страсть такая, которая может даже лифт остановить? И тем не менее, когда пару в припадке любви отбросило на двери лифта, те сломались. Видео с камеры наблюдения.