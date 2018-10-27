Ярославский фуд-фотограф делится секретами аппетитной съёмки

Эти фотографии нельзя рассматривать на голодный желудок. Сразу захочется съесть! На фото так всё аппетитно, но при этом кажется, что так просто, что задумываешься – а я так тоже могу? Это ведь раньше перед едой мыли руки. Теперь перед обедом его сначала фотографируют. Как действительно красиво фотографировать еду, зачем и почему вареники нефотогеничные – в нашем интервью с футд-фотографом Надеждой Яхонтовой.

Пельмени и супы не самая фотогеничная еда

Люблю еду, но не на вкус

Надя приехала в Ярославль, уволившись из офиса в Москве. Здесь уже и занялсь фуд-съемками.

- Почему ты променяла офисную работу в Москве на кажущийся таким нестабильным доход от фото?

- Я решила заниматься тем, что не будет привязывать меня к определённому месту, офису, графику, к людям, перед которыми надо будет отчитываться. Переехав в Ярославль, пробовала несколько разных занятий. Увлеклась выпечкой и поняла, что продукцию надо красиво фотографировать, чтобы красиво презентовать её заказчикам. Начала снимать и поняла, что процесс съёмки нравится мне больше выпечки. И поняла: моя ниша — фуд-фотография. Тут сошлось всё: мне нравится снимать, нравится готовить, я люблю еду, причём больше не на вкус, а с эстетической точки зрения, ещё это дало возможность собирать разную посуду, какие-то интерьерные вещицы.

- И это кому-то нужно? Кто-то готов платить за фото еды?

- Честно говоря, я пока не поняла, насколько Ярославль готов принимать фуд-фотографии, насколько здесь это востребовано. И не знаю ни одного фуд-фотографа из Ярославля, хотя знакома с коллегами из Томска, Владимира, Костромы. Тот контент, который вижу в ресторанах… над ним нужно работать. Ведь эта культура воспитана не только в Москве и Питере, как может многие думают, но и в самых отдалённых уголках. Например, есть фотограф мирового уровня из Якутии.



Честно говоря, я пока не поняла, насколько Ярославль готов принимать фуд-фотографию, насколько здесь это востребовано. И пока не знаю ни одного фуд-фотографа из Ярославля, хотя знакома с коллегами из Томска, Владимира, Костромы. Но вообще, конечно, фуд-фотография очень востребована сейчас. Это и съемки для ресторанов, для брендов-производителей, частных кондитеров, сыроделов, пекарей, личных блогов и т.д. С развитием соцсетей и smm качественный привлекательный контент стал очень востребован, ведь конкуренция во многих отраслях огромна и нужно выделить свой продукт среди аналогичных товаров. Ну и конечно сайты, рекламные материалы, начиная от визиток до постеров на витринах магазинов, печатные меню, кулинарные книги, тематические календари – все это тоже должны быть соответствующего уровня и качества. Так что область применения фуд-фотографии весьма обширная. Кроме того, я снимаю не только еду, но и предметку – посуду, косметику, предметы декора.

Красиво снимать еду не так просто, как кажется

Компот за 180



- В твоей рабочей комнате множество интересных штучек: тарелочек, ложечек. Где ты их находишь?

- Да везде: у друзей, у знакомых, что-то у меня уже было до того, как я фотографией увлеклась, на барахолках, естественно, в магазинах. Очень много мне досталось старья с квартирой, в которую мы переехали. Вещи были сложены в мешки на выброс, но я не поленилась и все их перекопала. И выудила для себя очень много полезных вещиц. Конечно, у меня это пока бессистемно — хватаю всё, что понравится. Часто не вижу сразу, куда это можно применить, но точно знаю, что мне это нужно. Любой фуд-фотограф проходит через стадию «хватай и беги». Не знаю зачем, но мне нужно всё. В какой-то момент, когда в квартире уже заканчивается место, и ты понимаешь, что некоторые предметы стоят и никогда не использовались, начинает вырабатываться система: покупаешь уже то, что действительно нужно, а не всё, что нравится. Накануне пошла в магазин за плюшками для съёмки и купила ещё и бутылку компота. Я понимаю, что дураков, наверно, нет покупать компот за 180 рублей, но мне очень нужна была именно эта бутылка.

В рабочей комнате Надежды множество самой разной посуды

- Как ты выставляешь кадр, с чего начинать?



- Всё начинается с идеи. Надо себе ответить на три вопроса: что ты снимаешь, для чего ты снимаешь, и куда ты снимаешь. Потом определяю, в каком стиле снимать, будет ли в кадре максимализм или минимализм, какой-то объект крупным планом или хочется выстроить композицию с каким-то процессом. Стараюсь максимально подробно представить кадр в голове. Без всего этого процесс съёмки станет очень долгим, а хороший результат может получиться, а может и нет.

Перед тем, как начать выстраивать кадр, Надежда его представляет

- Есть фотогеничные продукты?



Я больше всего люблю снимать хлеб, выпечку — текстурные продукты. Люблю снимать напитки, но это сложно пока для меня. Они вообще считаются одними из самых сложных в съёмке.

К фотогеничным продуктам и еде можно отнести всё текстурное и красивое само по себе: торты, выпечка, паста. Нефотогеничные: каши, пюре, вареники, пельмени — то, что и в жизни выглядит не очень. Супы нефотогеничны, потому что наливаешь его в тарелку и видно только жижу сверху. Придется поработать над фуд-стайлингом. Но уметь снимать и снимать можно всё. Для каждого продукта есть особенности и правила съёмки.

В бургерах не дожаривают мясо!

- Отличаются блюда, которые готовят для обеда, от тех, которые готовят для съёмки?

- Для большинства блюд нет разницы, готовят их для еды или съёмки. Но есть и такие, для которых разница в приготовлении большая. Например, бургер. Если мы возьмём обычный бургер и будем его снимать, то получится не очень красиво, ведь надо показать все его слои, показать их красивыми, показать, как красиво стекает соус. Для съёмки мясо, которое жарят на гриле, как правило, не дожаривают, чтобы оно не выглядело сухо и некрасиво. Соус, возможно, потребуется сделать гуще или жиже, чем он есть на самом деле, чтобы он красиво именно стекал.

В блюде надо показать все слои

- Используется в фуд-фотографии что-то несъедобное? Может маслом каким продукты обмазывают?



- Насколько я знаю, поливать блины машинным маслом могут в рекламной фотографии, в фуд-фотографии это не требуется. Да, одни продукты могут заменяться другими. Например, вместо кленового сиропа можно сделать обычный и подкрасить его чаем. Он будет съедобным, но совсем не таким по вкусу. А вместо красного вина использовать сок или красный чай. Для съёмок же вполне можно заменить дорогие ингредиенты более дешёвыми.

Глаз не должен метаться

- Перелистываешь ленту Инстаграма – и там обязательно появятся снимки с едой. Они привлекают большее твоё внимание? Можешь выделить какие-то типичные ошибки в них?

- Самая типичная на мой взгляд ошибка — когда на снимке не понятно, что снимали. Приготовили какое-то вкусное блюдо, поставили, а вокруг положили ещё массу предметов, которое к этому блюду вообще не относится. Например, поставили чашку с непонятным рисунком, на заднем плане ещё кастрюльку с другим рисунком. В кадре получается абракадабра, и вообще не понимаешь, что снимали: еду, чашку, кастрюлю. Нет гармонии и понимания, что на снимке. На снимке должен привлекать внимание главный объект, глаз не должен метаться по кадру. Вторая типичная ошибка, когда снимают вечером: свет сверху, всё жёлтое. Может, людям, которые не занимаются фотографией, этого и не заметно, а мне режет глаза. И часто бывает, когда снимают с плохим светом, смартфон выставляет длинную выдержку, и всё получается смазанным.

Кто сможет устоять и не облизнуться на такое фото

Пять правил, чтобы сделать хороший снимок еды:



1. Самое главное — хороший свет. Снимать надо при дневном свете, а не вечером в свете ламп. Делать так, чтобы свет от окна был сбоку.

2. Ознакомиться и применять самые простые правила композиции. Например, не располагать главный объект в центре кадра, а смещать его чуть вбок.

3. Помните о том, что вы снимаете. Посмотрите, не перебивает ли его что-то. Например, красное полотенце на фоне безусловно отвлечёт внимание на себя. Чтобы это проверить, надо закрыть глаза, открыть и посмотреть, что первым бросилось в глаза на снимке - это и будет главный объект. Если он совпал с задумкой, то хорошо, если нет, значит надо в кадре что-то менять.

4. Красиво снять проще то, что и само по себе выглядит красиво. Если объект съемки не очень привлекательный сам по себе - надо красиво сервировать, дополнить зеленью, орехами или шоколадом в зависимости от основного блюда. Выложить красиво на тарелку вовсе не так просто, как это может показаться.

5. Не переусердствуйте с дополнительным реквизитом, все должно быть гармонично, в тему. Скоро новый год, начнут обкладывать торт гирляндами, ёлками, игрушками. А зачем? Каждый предмет должен логически вписываться в кадр.

Хлеб - один из самых фотогеничных продуктов

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