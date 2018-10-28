Подготовьтесь, чтобы не пропустить любимое телешоу

Ярославль переходит на цифровое вещание, о чем нам торжественно объявили пару недель назад. Но как это будет происходить? Что делать? Куда бежать, чтобы не оказать внезапно перед пустым экраном ТВ? Разбираемся:





1. Как понять, какое ТВ я смотрю — цифровое или аналоговое?

Не так давно на некоторых экранах телевизоров появилась литера А. Это сигнал для тех, чей ТВ-приемник ловит аналоговый сигнал либо потому что он устарел, либо потому что не переведен в режим приема цифрового сигнала. Если вы увидели на экране литеру А, то проверьте в настройках телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала. Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, то пора задуматься покупке нового телевизора или цифровой телеприставки.



2. Мой телевизор поддерживает прием цифрового сигнала или нет?

Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка — к телевизору. Вы можете обратиться в филиал РТРС в Ярославле, чтобы проверить совместимость конкретной модели телеприемника с параметрами цифрового эфирного телесигнала. Специалисты РТРС тестируют представленные модели, сообщают производителям об обнаруженных неточностях, если они есть.



3. Если заранее не купить антенну или приставку, ни один канал показывать не будет?

Действительно, если заранее не позаботиться об оборудовании, есть риск остаться без любимых каналов в телевизоре.



4. Сколько стоит подключение к цифровому эфирному телесигналу?

Цифровое эфирное телевидение бесплатно для телезрителя и не требует абонентской платы. Потратиться придется только на покупку специального оборудования для приема сигнала. Это единоразовая процедура.



5. Какое оборудование нужно для перехода на цифровое вещание?

Если ваш телеприемник принимает цифровой сигнал, потребуется только антенна с поддержкой стандарта DVB-T2.

Если ваш телеприемник не принимает цифровой сигнал, потребуются:

антенна с поддержкой стандарта DVB-T2. Она может быть как индивидуальная, так и коллективная;