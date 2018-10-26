Ярославец после матча подошёл к знаменитому футболисту

На популярном сайте объявлений ярославец продаёт автограф знаменитого футболиста Лионеля Месси. Пост размещён 16 октября. Автор объявления уверяет, что это личный автограф Месси. А если кто не верит, то все доказательства, что расписался лично футболист, у него имеются.



— У меня есть билеты на матч и фотография с ним. Я лично подходил к Месси, — рассказал ярославец.



Пока что автор объявления просит за фотокарточку с автографом 100 000 рублей. Но мужчина готов поторговаться.



В Ярославле также продают старинную книгу за полмиллиона.