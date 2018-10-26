В Ярославле мужчина продаёт фотографию и автограф Лионеля Месси. Сколько просит
26 октября 2018 13:10
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На популярном сайте объявлений ярославец продаёт автограф знаменитого футболиста Лионеля Месси. Пост размещён 16 октября. Автор объявления уверяет, что это личный автограф Месси. А если кто не верит, то все доказательства, что расписался лично футболист, у него имеются.
— У меня есть билеты на матч и фотография с ним. Я лично подходил к Месси, — рассказал ярославец.
Пока что автор объявления просит за фотокарточку с автографом 100 000 рублей. Но мужчина готов поторговаться.
В Ярославле также продают старинную книгу за полмиллиона.
Фото: «Юла»/youla.ru/yaroslavl
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