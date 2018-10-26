Пассажирка разрешила таксисту подвести голосовавшего на дороге незнакомца

На днях в полицию поступило заявление от 21-летней девушки. Она рассказала, что ночью ехала в такси в Ярославском районе. По дороге она и водитель заметили на дороге голосовавшего мужчину. Видимо, девушке хотелось помочь молодому человеку, и она разрешила таксисту его подвести. Когда они все вместе доехали до места назначения, девушка достала пятитысячную купюру, чтобы расплатиться. Незнакомый мужчина соблазнился такой крупной суммой, выхватил деньги у девушки и выскочил из машины. Таксист и пассажирка пытались отобрать у него пять тысяч, но парень начал угрожать им кирпичом, который он поднял с земли. Мужчине удалось убежать.



— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый 23-летний житель Ярославского района. Он дал признательные показания, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На него возбудили уголовное дело за грабеж и угрозу убийством. Расследование продолжается.



А в Ярославле водителя такси тоже обокрали. Правда, его же пассажир. Мужчина решил отомстить за непонравившуюся поездку.