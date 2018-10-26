И.о. мэра решил, что в пятничных совещаниях нет смысла

Сегодня в девять утра на сайте мэрии Ярославля не включилась онлайн-трансляция с традиционного пятничного общегородского собрания. Выяснилось, что, собственно, и самого собрания не было.



— Пятничных совещаний больше не будет, — пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Руководитель не видит в них смысла и необходимости. Говорит: «Меньше совещаний — больше дела».



Почему и.о. мэра вдруг решил, что в пятничных планёрках нет смысла, непонятно. Ещё в начале октября он считал совсем по-другому и даже раздавал обещания, противоречащие тому, что происходит сейчас.



До девяти часов утра сайт мэрии «обещал» старт трансляции ОГС, но она так и не началась

— Обещаете работать открыто и вести диалог с ярославцами? — спросил его тогда корреспондент 76.ru.



— Да, потому что ничего не должно меняться в худшую сторону, — ответил и.о. мэра Владимир Волков. — Если была такая практика, значит, и мы будем так же работать. В том числе и оставим открытые трансляции общегородских планёрок. Всё, что будет эффективно, — оставим. Ломать я ничего не собираюсь.



Владимир Волков недавно сменил на посту мэра Ярославля Владимира Слепцова. Сейчас он работает исполняющим обязанности, но многие уверены, что после выборов, которые пройдут в декабре, он станет полноправным руководителем города. Председатель муниципалитета Артур Ефремов накануне рассказал, как будет проходить эта процедура.

