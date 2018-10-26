Поток машин на Первомайской улице не пропускает машины, которые едут с площади Волкова

Пару минут назад в самом центре Ярославля столкнулись две иномарки и образовали пробку. Она началась с площади Волкова и растянулась на несколько метров по окрестным улицам.



— Видимо, «Опель» ехал по Первомайской улице в сторону Красной площади, а слева от него с площади Волкова выезжала тёмная «Шевроле», — рассказал читатель 76.ru.



Очевидцы говорят, что машины пострадали несильно. Тёмная иномарка слегка толкнула «Опель» в левый бок. «Яндекс.Карты» дают пробкам 4 балла.

Проехать можно, но потеряете много времени

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