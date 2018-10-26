Начинаем отдыхать
Начинаем отдыхать

Ударно поработали, теперь пора отдыхать. Но не вздумайте все выходные проваляться на диване! А то всё самое интересное пропустите. Чем займёмся в ближайшие три дня — читайте в нашей большой афише мероприятий в Ярославле.

Гастроли театра из Магнитогорска

С пятницы по воскресенье на сцене Волковского будут выступать артисты Магнитогорского драматического театра. Во время гастролей южно-уральский коллектив сыграет на сцене Первого русского сразу три спектакля.

Спектакль «Время женщин» по роману Елены Чижовой откроет гастроли. В основу сюжета легли воспоминания талантливой питерской художницы о своем детстве и матери — кроткой и пугливой деревенской девушке, работающей на заводе.

Актёры из Магнитогорского театра уже сегодня в 18:30 сыграют в первом спектакле в Ярославле
Актёры из Магнитогорского театра уже сегодня в 18:30 сыграют в первом спектакле в Ярославле

Спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова начнётся в субботу. А закроет гастрольные выходные спектакль «Повести Белкина» по произведению Александра Пушкина.

Ярославский театр многое связывает с Магнитогорским. В своё время на его сцене режиссер Волковского Евгений Марчелли поставил спектакль «Сон в летнюю ночь». Также театрально-хореографический факультет Магнитогорской консерватории закончила актриса Первого русского Анна Ткачёва.

Где: Академический театр драмы им. Ф. Волкова, площадь Волкова, 1.

Когда: с 26 по 28 октября с 18:00.

Почём: от 200 рублей.

Ещё остались билеты на лучшие места
Ещё остались билеты на лучшие места

«Ника Шоу Фест»

В эту субботу ярославцы погрузятся в волны музыки, которые унесут их в атмосферу беспечной молодости и танцев. На масштабное шоу в Ярославль съедутся авторы известных российских хитов: Натали, Стас Костюшкин, A-DESSA, Сергей Минаев, Шура и многие другие. Торопитесь урвать лучшие места!

Где: «Арена-2000», ул. Гагарина, 15.

Когда: 27 октября в 9:00.

Почём: 800–2000 рублей.

Бесплатная раздача кошек и собак

Если вы давно мечтали завести себе четвероногого друга, то завтра самое время это сделать
Если вы давно мечтали завести себе четвероногого друга, то завтра самое время это сделать

Совершить доброе дело сможет любой ярославец в эту субботу в торговом центре «Рио». Там пройдет выставка-раздача бездомных животных. Акцию проводит благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела».

— Все животные привиты и социализированы, ориентированы на дружбу с человеком. Чтобы забрать питомца, необходимо заключить договор. Поэтому с собой нужно взять паспорт, — рассказали организаторы.

Где: ТРЦ «Рио», Тутаевское шоссе, 1.

Когда: 27 октября с 11:00 до 17:00.

Детективный квест в музее

В преддверии Хеллоуина музей города Ярославля устраивает традиционный тематический день. В этом году юным участникам нужно будет разгадать все загадки и пройти «По следам детективов».

Интересно будет детям и взрослым
Интересно будет детям и взрослым

— Страшная детективная история развернется одним мрачным октябрьским днем в доме купца Кузнецова. Тайна загадочного преступления конца XIX века еще не раскрыта. Госпожа Элла Порфирьевна, пришедшая на помощь, устраивает спиритический сеанс и вызывает знаменитых детективов. Гостям дома предстоит собрать улики, понять мотив, узнать преступника, — рассказали организаторы квеста.

Учтите, что предварительная запись обязательна!

Где: Музей истории города Ярославля, Волжская набережная, 17.
Когда: 27 октября с 13:00 до 18:00.

Почём: дети — 120 рублей, взрослые — 140 рублей.

Авторский концерт молодого барда

Евгений записал уже три авторских альбома
Евгений записал уже три авторских альбома

Закончим вечер авторским концертом молодого музыканта Евгения Курапина. Стиль его песен соединяет в себе и рок, и блюз, и бардовскую песню. С 2017 года Евгений написал около 40 песен и записал 3 сольных авторских альбома. Его душевные песни близки к традициям музыки 80-х годов.

Где: арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.

Когда: 27 октября в 18:00.

Почём: 200 рублей.