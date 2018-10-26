Начинаем отдыхать

Ударно поработали, теперь пора отдыхать. Но не вздумайте все выходные проваляться на диване! А то всё самое интересное пропустите. Чем займёмся в ближайшие три дня — читайте в нашей большой афише мероприятий в Ярославле.

Гастроли театра из Магнитогорска



С пятницы по воскресенье на сцене Волковского будут выступать артисты Магнитогорского драматического театра. Во время гастролей южно-уральский коллектив сыграет на сцене Первого русского сразу три спектакля.



Спектакль «Время женщин» по роману Елены Чижовой откроет гастроли. В основу сюжета легли воспоминания талантливой питерской художницы о своем детстве и матери — кроткой и пугливой деревенской девушке, работающей на заводе.

Актёры из Магнитогорского театра уже сегодня в 18:30 сыграют в первом спектакле в Ярославле

Спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова начнётся в субботу. А закроет гастрольные выходные спектакль «Повести Белкина» по произведению Александра Пушкина.



Ярославский театр многое связывает с Магнитогорским. В своё время на его сцене режиссер Волковского Евгений Марчелли поставил спектакль «Сон в летнюю ночь». Также театрально-хореографический факультет Магнитогорской консерватории закончила актриса Первого русского Анна Ткачёва.



Где: Академический театр драмы им. Ф. Волкова, площадь Волкова, 1.

Когда: с 26 по 28 октября с 18:00.

Почём: от 200 рублей.

Ещё остались билеты на лучшие места

«Ника Шоу Фест»



В эту субботу ярославцы погрузятся в волны музыки, которые унесут их в атмосферу беспечной молодости и танцев. На масштабное шоу в Ярославль съедутся авторы известных российских хитов: Натали, Стас Костюшкин, A-DESSA, Сергей Минаев, Шура и многие другие. Торопитесь урвать лучшие места!

Где: «Арена-2000», ул. Гагарина, 15.

Когда: 27 октября в 9:00.

Почём: 800–2000 рублей.



Бесплатная раздача кошек и собак



Если вы давно мечтали завести себе четвероногого друга, то завтра самое время это сделать

Совершить доброе дело сможет любой ярославец в эту субботу в торговом центре «Рио». Там пройдет выставка-раздача бездомных животных. Акцию проводит благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела».



— Все животные привиты и социализированы, ориентированы на дружбу с человеком. Чтобы забрать питомца, необходимо заключить договор. Поэтому с собой нужно взять паспорт, — рассказали организаторы.



Где: ТРЦ «Рио», Тутаевское шоссе, 1.

Когда: 27 октября с 11:00 до 17:00.



Детективный квест в музее



В преддверии Хеллоуина музей города Ярославля устраивает традиционный тематический день. В этом году юным участникам нужно будет разгадать все загадки и пройти «По следам детективов».

Интересно будет детям и взрослым

— Страшная детективная история развернется одним мрачным октябрьским днем в доме купца Кузнецова. Тайна загадочного преступления конца XIX века еще не раскрыта. Госпожа Элла Порфирьевна, пришедшая на помощь, устраивает спиритический сеанс и вызывает знаменитых детективов. Гостям дома предстоит собрать улики, понять мотив, узнать преступника, — рассказали организаторы квеста.



Учтите, что предварительная запись обязательна!



Где: Музей истории города Ярославля, Волжская набережная, 17.

Когда: 27 октября с 13:00 до 18:00.

Почём: дети — 120 рублей, взрослые — 140 рублей.



Авторский концерт молодого барда



Евгений записал уже три авторских альбома

Закончим вечер авторским концертом молодого музыканта Евгения Курапина. Стиль его песен соединяет в себе и рок, и блюз, и бардовскую песню. С 2017 года Евгений написал около 40 песен и записал 3 сольных авторских альбома. Его душевные песни близки к традициям музыки 80-х годов.



Где: арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.

Когда: 27 октября в 18:00.

Почём: 200 рублей.