Новые светофоры появятся на оживлённых участках города

В Ярославле продолжают менять светофоры на более современные. Их решено было обновить на основных магистралях города. К таким относятся проспекты Авиаторов и Ленинградский, перекресток улиц Победы и Республиканской, а также перекресток проспекта Октября и улицы Промышленной, Мышкинского проезда с улицей Магистральной. В мэрии рассказали, что новые светофоры увеличат пропускную способность.



— Установка новых светодиодных светофоров позволит снизить расходы на их обслуживание и эксплуатацию. Кроме того, у них полностью отсутствует «фантомный эффект»: информация хорошо видна даже при прямом попадании солнечных лучей, что повышает безопасность дорожного движения, — сказал заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.



До конца года в Ярославле заменят еще восемь светофоров.



Где-то решено светофоры обновить, а где-то — и вовсе убрать. Но ярославцы настояли на своём и вернули на опасный участок оживлённого проспекта регулируемый пешеходный переход.