Машины столкнулись в час пик

Пару минут назад в Ленинском районе Ярославля умудрились столкнуться сразу четыре машины. Две легковушки на перекрестке улиц Белинского и Чкалова, а сзади них маршрутка №67 с «Приорой». «Яндекс.Карты» предупреждают о заторе в этом месте.

По улице Чкалова затруднено движение

Сегодня в массовом ДТП у Ярославля-Главного пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали.