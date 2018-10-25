В Ярославле на перекрестке столкнулись три легковушки и маршрутка: где сейчас трудно проехать
25 октября 2018 19:55
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Пару минут назад в Ленинском районе Ярославля умудрились столкнуться сразу четыре машины. Две легковушки на перекрестке улиц Белинского и Чкалова, а сзади них маршрутка №67 с «Приорой». «Яндекс.Карты» предупреждают о заторе в этом месте.
Сегодня в массовом ДТП у Ярославля-Главного пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали.
Фото: Первый Ярославский Автопортал/Vk.com, «Яндекс.Карты»
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