Автор видео насчитал десять собак

В Сети появилось видео, как по Ярославлю разгуливает орава бездомных собак. Псы бегают по дороге и лают на весь Красноперекопский район. Ярославна снимала видео из окна своего дома по улице Павлова.



— Страшно выходить на улицу! — пишет автор ролика Юлия Елисеева.

Яролавцы на этот счёт решили высказаться под роликом в группе «Жесть Ярославль». Мнения были разные: кто-то подошёл к проблеме серьезно, а кто-то — с юмором.



— Бездомные собаки, как правило, редко нападают на людей. Они стараются избегать человека, прилагают максимум усилий, а также подключают собственные сигнальные возможности для того, чтобы предотвратить надвигающийся конфликт, — пояснила Виктория Богачёва.



— На меня почему-то огрызались. Я уверена, что они могут напасть, даже не смотря в глаза! Сколько таких случаев было, их надо расстреливать, — категорически ответила Виктории Анастасия Хахина.



— Ну правильно же, академик Павлов занимался изучением условных и безусловных рефлексов. А подопытными у него были как раз таки собаки. Вот они стаей и пришли на улицу Павлова, от рефлексов не убежишь, — шутит Денис Шушунов.



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