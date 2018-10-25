О свалке в районе улицы 2-й Кольцова известно давно. Здесь мусор складируют годами

Прокуратура Дзержинского района Ярославля провела проверку по жалобам жителей города по поводу огромной многолетней свалки в зелёной зоне около прудов. Люди про кучи мусора в районе улицы 2-й Кольцова говорят давно. И прокурор уже давал предписание главе района разобраться с этими завалами, но чище здесь так и не стало. Поэтому теперь прокурор обратился в суд.



— Необходимые меры для полного устранения несанкционированной свалки приняты не были, — объяснили в прокуратуре Дзержинского района. — А к полномочиям территориальной администрации отнесены вопросы организации деятельности в области обращения с отходами на территории района.



Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Уберут ли власти свалку на этот раз — непонятно. В мае мы уже обращали внимание мэрии на эту проблему. Тогда чиновники ответили, что это не их территория и убирать мусор отсюда — не их дело.

