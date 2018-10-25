Женщину отправили в колонию на 10 лет

В Ярославле 30-летняя женщина убила подругу разделочной доской.



Две подружки пришли в гости к своему знакомому. Встреча не обошлась без спиртных напитков. Вечеринка должна была быть весёлой. Но в какой-то момент всё пошло не так. Под действием горячительных напитков подруги разругались. До такой степени, что одна из них схватила разделочную доску и два раза ударила ей по голове вторую. Удары были такие сильные, что доска сломалась на две части. Пострадавшая в тяжёлом состоянии попала в больницу. Месяц врачи боролись за её жизнь, но она умерла.



— Убийце назначили 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Суд учёл во внимание то, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



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