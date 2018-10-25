Мужчину застукали ночью у одной из стен тюрьмы

В Рыбинске 23-летнего мужчину поймали, когда он пытался перебросить через ограждение исправительной колонии № 2 наркотики и другие запрещённые предметы. Около 22:40 сотрудники правоохранительных органов вместе со служебной собакой поймали мужчину возле стены тюрьмы.



— В ходе досмотра у гражданина в карманах куртки обнаружено 4 свертка, в которых находились 9 мобильных телефонов, 5 зарядных устройств, 3 кардридера, USB-кабель, вещество темно-зеленого цвета, предположительно наркотическое, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.



Эксперты-криминалисты подтвердили, что в свёртке было 15 граммов гашиша.



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