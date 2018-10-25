Авария произошла в Семибратово

Полицейские не смогли определить, кто прав, кто виноват в ДТП в посёлке Семибратово. Напомним, там 21 апреля столкнулись внедорожник «Лексус» и полицейская машина.



Эта авария была неоднозначной. Очевидцы сообщали: на перекрёсток машина сотрудников правоохранительных органов выехала с включёнными мигалками. Но водитель «Лексуса» не уступил им дорогу. Но были те, кто утверждал: мигалки включены не были, а в полиции сейчас начнут защищать своих.



В УМВД по Ярославской области стали проводить проверку и по запросу 76.ru подтвердили: автомобиль патрульно-постовой службы «Фиат» в связи со служебной необходимостью двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.



— В ходе проведения административного расследования осуществлялся сбор доказательств по делу об административном правонарушении. Опрошены участники ДТП, а также пассажиры транспортных средств, показания которых не позволили сделать вывод о вине водителей. В целях подтверждения обстоятельств, изложенных в объяснениях, осуществлялись мероприятия по установлению иных очевидцев ДТП, видеозаписей столкновения, которые положительного результата не дали. Для установления механизма ДТП проведена автотехническая экспертиза. Согласно заключению эксперта, ответить на поставленные вопросы и определить лицо, виновное в совершении ДТП, не представилось возможным, — рассказали 76.ru в УМВД по Ярославской области.



Таким образом, вину кого-либо из водителей доказать не удалось. Также по факту ДТП сотрудники полиции провели служебную проверку. По её результатам в действиях полицейского-водителя нарушений служебной дисциплины не выявлено.

