В этом году первый снег в Ярославле выпал 25 октября

Погода всё больше начинает быть похожей на зимнюю. Сегодня в Ярославле даже выпал первый снег. Но он был вперемешку с дождём и снежинки не долетали до земли — таяли в воздухе.



— Максимальная высота снежного покрова на территории европейской части России наблюдалась в посёлке Хорей-Вер Ненецкого автономного округа и составила 12 см, — сообщают специалисты центра «Фобос». — Скоро и в Ярославле снежный покров накроет землю.



По предварительным прогнозам, образование первого, но всё же пока временного снежного покрова в центральных регионах произойдет ночью с понедельника на вторник на следующей неделе.



Ранее мы уже писали о том, когда специалисты советуют «переобуть» машину в зимнюю резину.

Когда в Ярославле выпадал первый снег в прошлые годы



Первый снег в 2013 году — 26 ноября.



Первый снег в 2015 году — 9 октября.



Первый снег в 2016 году — 27 октября.



Первый снег в 2017 году — 21 октября.

