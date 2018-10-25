Приставы нашли автомобиль на стоянке «Арены-2000»

Приставам пришлось искать иномарку задолжавшего государству ярославца прямо во время хоккейного матча. Выяснилось, что мужчина работал в организации, которая долгое время не платила налоги. Вот и задолжала свыше 500 тысяч рублей. Платить мужчина отказывался, поэтому приставы стали действовать по отработанной схеме: арестовали машину недобросовестного налогоплательщика.



— Во время хоккейного матча на стоянке собирается не одна сотня автотранспортных средств. «Мобильный розыск» достаточно быстро выявил автомобиль, собственник которого задолжал государству. Дождавшись водителя «Мерседеса», судебный пристав составил акт описи и ареста на транспортное средство, рассказали в пресс-службе ФССП по Ярославской области.



Мужчина начал сопротивляться, даже пытался закрыться в ярко-красной иномарке. Затем устроил истерику: начал кричать, что это угон. Забрав свои вещи из машины, должник пошел даже на то, что заявил, что его обокрали. Он угрожал приставам связями, говорил, что он известный депутат, и даже показал фотографию с Жириновским. Но это ему не помогло. Выяснилось, что у «Мерседеса» другой владелец. Он приехал за машиной и сам отвёз её на штрафстоянку, чтобы не покалечить дорогой автомобиль эвакуатором.



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