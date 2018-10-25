В Ярославской области мужчина на приёме избил главу сельского поселения
25 октября 2018 06:30
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В отношении 45-летнего мужчины, который избил главу одного из сельских поселений Некоузского района, возбудили уголовное дело.
Мужчина был крайне недоволен работой должностного лица. О чём, собственно, и пришёл ему сказать.
— Мужчина пришел на прием к главе и стал на повышенных тонах высказывать в его адрес оскорбления. На замечания должностного лица мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и нанес главе два удара в область головы, причинив телесные повреждения, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Уголовное дело направлено в Некоузский районный суд.
Фото: Александра Савельева
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