Прокуратура направила дело в суд

В отношении 45-летнего мужчины, который избил главу одного из сельских поселений Некоузского района, возбудили уголовное дело.



Мужчина был крайне недоволен работой должностного лица. О чём, собственно, и пришёл ему сказать.



— Мужчина пришел на прием к главе и стал на повышенных тонах высказывать в его адрес оскорбления. На замечания должностного лица мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и нанес главе два удара в область головы, причинив телесные повреждения, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



Уголовное дело направлено в Некоузский районный суд.

