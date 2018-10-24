Удар получился сильным

В Брагино водитель на «десятке» сбил человека. 41-летний мужчина переходил дорогу на улице Урицкого у торгового центра «Космос» в том месте, где раньше был пешеходный переход. Однако, по словам очевидцев, сейчас знаки там убрали. А вот переход забором не оградили. И пешеходы идут там по привычке. Видимо, сбитый мужчина тоже не обратил внимания на отсутствие знаков.



— Мужчина с травмами госпитализирован, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В каком состоянии пешеход, пока не понятно. Но, судя по повреждениям у машины, удар получился сильным.



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