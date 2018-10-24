В УФСИН говорят, что официальных заявлений о голодовке они не получали

Юристы «Общественного вердикта» сообщили, что в Ярославской области ещё в одном исправительном учреждении заключённые устроили акцию протеста. На этот раз речь идёт о лечебно-исправительном учреждении № 9 в городе Угличе, где содержатся осуждённые, страдающие различными заболеваниями.



— Заключённые сообщили нам, что персонал учреждения заставляет их брать миски с едой с лопат, — рассказывают активисты «Общественного вердикта». — В знак протеста один из заключенных объявил сухую голодовку. То есть он отказывается и от пищи, и от воды. Информацию мы получили сразу из нескольких источников, в том числе от родственников людей, отбывающих наказание. Наш юрист отправился в ЛИУ № 9, но его туда не пустили.



В региональном управлении ФСИН, в свою очередь, информацию о голодовке официально не подтверждают.



— По факту появления сведений о якобы отказе от приема пищи одного из осужденных, содержащегося в ЛИУ № 9 в Угличе, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, — доложили в пресс-службе ведомства. — Официальных заявлений об объявлении голодовки от осужденного не поступало. Учреждение работает в штатном режиме, соблюдается распорядок дня.



Ранее активисты «Общественного вердикта» уже сообщали о голодовке в ярославской ИК-1. Мы уже писали, как её удалось прекратить.

